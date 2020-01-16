RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:21

  hxbbgaf написав:summacut, примеры есть? Во всем цивилизованном мире прогрессивная шкала. Но делать это надо не так. А например, доход до 5000 гривен - 0%, до 10 000 - 5%, до 15 - 10 и так далее до 60%. А 47 штук - это какая-то нереальная сумма. И самых нищих как обдирали, так и планируют обдирать.

Может цивилизованный мир ошибается?
Держат у себя нерабочих мигрантов на пособиях.
Да и некоторых не устраивает платить конские налоги, что они ищут новые налоговые резиденции.

Может мы пока не цивилизованный мир и нам это не подходить?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 08.10.15
Подякував: 663 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:23

  Кузя написав:
  Puente написав:От мені цікаво - оці , що відписалися в темі - всі отримують більше 47230 грн ? Тоді зрозуміло . Якщо ні - то з якого дива ? Переживають за тих , у кого офіційно тисяч 200 ?


Меня это тоже удивляет. Такое впечатление, что здесь на форуме собрались одни только министры, судьи и топ-менеджеры крупных компаний. :)

Видимо да.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 08.10.15
Подякував: 663 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:27

  Кузя написав:Или вам приятно чувствовать себя королем с доходом всего лишь 2куе экв в стране, где основная масса населения получает до 10000грн.

Думаю, всем было бы приятно.
Да и 10000 - это в серую.
А 50000 - в белую.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 08.10.15
Подякував: 663 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

  o_volvachev написав:Социалистический маразм.
И так половина работающих в стране работают не в белую, а с таким законом еще в два раза их меньше станет.

Процент на то и есть процент, что при неизменном проценте тот, кто получает больше будет и платить больше. Зачем еще и процент от процента менять?

Не все это понимают, видимо.
Хочется задушить и обобрать.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 08.10.15
Подякував: 663 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:30

А совсем недавно была инфа о снижении налогов.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 08.10.15
Подякував: 663 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:38

  o_volvachev написав:.. тот, кто получает больше будет и платить больше.

Вот в этом и есть основная проблема. Платить больше он будет, но будет ли он получать больше, чем тот, кто вообще ничего не платит или платит по минимуму?
Тот, кто платит больше налогов, гуляет по тем же паркам, тротуарам, его дети учатся в тех же школах. Какие дополнительные выгоды получает тот, кто платит больше налогов?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 10.05.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:41

  M-A-X написав:А совсем недавно была инфа о снижении налогов.

Снижать налоги никто не будет. Будем работать на зарубежных "инвесторов", чтоб они могли получать свои 18% годовых на одолженные Украине деньги
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 10.05.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
R2 » Вів 21 січ, 2020 16:26
3 347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 16:50
moveton
У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
R2 » Чет 16 січ, 2020 15:50
2 419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 17:21
Tabak
Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
R2 » Сер 15 січ, 2020 14:07
8 1200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 14:36
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17090)
24.01.2020 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.