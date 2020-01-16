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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:27
Кузя написав:
Или вам приятно чувствовать себя королем с доходом всего лишь 2куе экв в стране, где основная масса населения получает до 10000грн.
Думаю, всем было бы приятно.
Да и 10000 - это в серую.
А 50000 - в белую.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29
o_volvachev написав:
Социалистический маразм.
И так половина работающих в стране работают не в белую, а с таким законом еще в два раза их меньше станет.
Процент на то и есть процент, что при неизменном проценте тот, кто получает больше будет и платить больше. Зачем еще и процент от процента менять?
Не все это понимают, видимо.
Хочется задушить и обобрать.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:30
А совсем недавно была инфа о снижении налогов.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:38
o_volvachev написав:
.. тот, кто получает больше будет и платить больше.
Вот в этом и есть основная проблема. Платить больше он будет, но будет ли он получать больше, чем тот, кто вообще ничего не платит или платит по минимуму?
Тот, кто платит больше налогов, гуляет по тем же паркам, тротуарам, его дети учатся в тех же школах. Какие дополнительные выгоды получает тот, кто платит больше налогов?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:41
M-A-X написав:
А совсем недавно была инфа о снижении налогов.
Снижать налоги никто не будет. Будем работать на зарубежных "инвесторов", чтоб они могли получать свои 18% годовых на одолженные Украине деньги
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:51
Puente написав:
Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні
Так, це - відносно невисокий поріг, рівень кваліфікованого спеціаліста чи керівника невисокої ланки у Києві, тобто людей, яких до "багатих" ніяк не віднести, але чогось вони вже підпадають під дискримінацію в цьому законопроекті. Та й реальна середня ЗП куди вища за цифру що від держстата - близько половини доходів населення неофіційні, у конвертах. А подібні ініціативи тільки збільшать цю частку.
Кузя написав:
Да все же решается проще. Подымайте до нормального уровня минималку, ну например 1500$
Бредовая идея. Минималка - уровень оплаты за неквалифицированный труд. По-хорошему, минималку вообще стоило бы делать разной для разных регионов.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:11
Вместо того чтобы дать возможность зарабатывать, людей решили подоить :) 2К зарплату, что не есть роскошью, ободрать в 36% :) Какой бизнес в состоянии будет это оплачивать? Все сидят в конвертах, а они еще больше загоняют. Маразматики. Проще действительно свалить уже отсюда.
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MByte
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:16
Кузя написав: Faceless написав:
Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.
Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.
Якщо база оподаткування звітного податкового місяця не перевищує 10-кратний розмір мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для такого місяця, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів
Якщо база оподаткування звітного податкового місяця перевищує 10-кратний розмір мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для такого місяця, але не перевищує 20-кратний розмір мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом для такого місяця, ставка податку становить 36 відсотків бази оподаткування щодо доходів
В проекте закона всё описано.
До 10 минималок - 18%
от 10 до 20 минималок - 36%
свыше 20% минималок - 54 %
Без всего того, что вы описали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:19
MByte написав:
Вместо того чтобы дать возможность зарабатывать, людей решили подоить
2К зарплату, что не есть роскошью, ободрать в 36%
Какой бизнес в состоянии будет это оплачивать? Все сидят в конвертах, а они еще больше загоняют. Маразматики. Проще действительно свалить уже отсюда.
Не было прогресса 28 лет, откуда он появится теперь? Ничего здесь уже не будет.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:27
доходи підуть в тінь
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