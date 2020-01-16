Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46

SMOKE написав: Igorten написав: А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут Так зачем же ? А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерутТак зачем же ?

Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т

На самом деле еще большой вопрос, дает ли она положительный результат. Обычно прогрессивную шкалу проталкивают или популисты (та же Франция, после ввода Олландом очень высокой ставки прогрессивного налогообложения для состоятельных французов, они массово вывели свои доходы в другие юрисдикции - ничего положительного в итоге для Франции это не дало) или речь о очень сознательных мультимиллионерах, которые сами говорят о такой необходимости, как тот же Баффет, но это история не о дискриминации наемных работников с доходом в несчастных пару тысяч долл.Первое, что порождает прогрессивная шкала налогообложения - новые схемы от его ухода.Второе - очередное усложнение налогового учета, особенно для тех, у кого несколько источников дохода, а также при расчете налоговых компенсаций (помню, когда у нас была прогрессивная шкала 15-20%, было забавно наблюдать, как в налоговой высчитывали сумму компенсаций для тех, кто подпадал под повышенную ставку).А главное, что с большой вероятностью выхлопа вообще не будет. Зарабатывал человек, скажет, 100к гривен, вбелую, и платил с них 18 000 грн НДФЛ, еще и кучу ЕСВ в ПФ отчислялось. Тут с него хотят содрать в несколько раз больше, он переоформляется ФОПом, на руки будет иметь даже больше прежнего, но бюджет теперь получит в разы меньше налогов, и в десять раз меньше ЕСВ поступит в ПФ. Чего добились?