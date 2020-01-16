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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:29

  Igorten написав:А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут :) Так зачем же ? ;)

Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:30

  Nickoss1 написав:Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессиную ставку налогобложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрывашь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.

Она должна идти вместе с существенными повышениями минималки и просто жесточайшего жученья за неуплату налогов. И будет всем счастье)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46

  SMOKE написав:
  Igorten написав:А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут :) Так зачем же ? ;)

Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т

На самом деле еще большой вопрос, дает ли она положительный результат. Обычно прогрессивную шкалу проталкивают или популисты (та же Франция, после ввода Олландом очень высокой ставки прогрессивного налогообложения для состоятельных французов, они массово вывели свои доходы в другие юрисдикции - ничего положительного в итоге для Франции это не дало) или речь о очень сознательных мультимиллионерах, которые сами говорят о такой необходимости, как тот же Баффет, но это история не о дискриминации наемных работников с доходом в несчастных пару тысяч долл.
Первое, что порождает прогрессивная шкала налогообложения - новые схемы от его ухода.
Второе - очередное усложнение налогового учета, особенно для тех, у кого несколько источников дохода, а также при расчете налоговых компенсаций (помню, когда у нас была прогрессивная шкала 15-20%, было забавно наблюдать, как в налоговой высчитывали сумму компенсаций для тех, кто подпадал под повышенную ставку).
А главное, что с большой вероятностью выхлопа вообще не будет. Зарабатывал человек, скажет, 100к гривен, вбелую, и платил с них 18 000 грн НДФЛ, еще и кучу ЕСВ в ПФ отчислялось. Тут с него хотят содрать в несколько раз больше, он переоформляется ФОПом, на руки будет иметь даже больше прежнего, но бюджет теперь получит в разы меньше налогов, и в десять раз меньше ЕСВ поступит в ПФ. Чего добились?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:47

  Puente написав:От мені цікаво - оці , що відписалися в темі - всі отримують більше 47230 грн ? Тоді зрозуміло . Якщо ні - то з якого дива ? Переживають за тих , у кого офіційно тисяч 200 ?

Люди переживают потому что с каких Х..в платить? Не во Франции живем. Или нужно порадоваться, что у богатого соседа корову коммунизируют?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  SMOKE написав:Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т

Положительный - но не при таких же порогах! Например в Испании ставка 45% применяется к доходу свыше 60 000 евро (в месяц- Карл!!!)
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:54

  M-A-X написав:
  Кузя написав:
  Puente написав:От мені цікаво - оці , що відписалися в темі - всі отримують більше 47230 грн ? Тоді зрозуміло . Якщо ні - то з якого дива ? Переживають за тих , у кого офіційно тисяч 200 ?


Меня это тоже удивляет. Такое впечатление, что здесь на форуме собрались одни только министры, судьи и топ-менеджеры крупных компаний. :)

Видимо да.

А вы у нас потомственный пролетарий, что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03

  SMOKE написав:
  Igorten написав:А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут :) Так зачем же ? ;)

Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить..

Живут настолько неплохо, что периодически жгут Париж чисто в виде развлечения, а не из-за того, что там жить обычным людям значительно хуже, чем в Украине.
Люди живут в квартирах 5-9 квадратов, где спальня, кухня и душ - это одна комната 2 на 2 метра со скошенной крышей.
Некоторые украинцы настолько зомбированы сказочной Европой, что они перестают воспринимать объективную реальность

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safonovstanislav
 
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