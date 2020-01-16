Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:29
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:30
Она должна идти вместе с существенными повышениями минималки и просто жесточайшего жученья за неуплату налогов. И будет всем счастье)
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46
На самом деле еще большой вопрос, дает ли она положительный результат. Обычно прогрессивную шкалу проталкивают или популисты (та же Франция, после ввода Олландом очень высокой ставки прогрессивного налогообложения для состоятельных французов, они массово вывели свои доходы в другие юрисдикции - ничего положительного в итоге для Франции это не дало) или речь о очень сознательных мультимиллионерах, которые сами говорят о такой необходимости, как тот же Баффет, но это история не о дискриминации наемных работников с доходом в несчастных пару тысяч долл.
Первое, что порождает прогрессивная шкала налогообложения - новые схемы от его ухода.
Второе - очередное усложнение налогового учета, особенно для тех, у кого несколько источников дохода, а также при расчете налоговых компенсаций (помню, когда у нас была прогрессивная шкала 15-20%, было забавно наблюдать, как в налоговой высчитывали сумму компенсаций для тех, кто подпадал под повышенную ставку).
А главное, что с большой вероятностью выхлопа вообще не будет. Зарабатывал человек, скажет, 100к гривен, вбелую, и платил с них 18 000 грн НДФЛ, еще и кучу ЕСВ в ПФ отчислялось. Тут с него хотят содрать в несколько раз больше, он переоформляется ФОПом, на руки будет иметь даже больше прежнего, но бюджет теперь получит в разы меньше налогов, и в десять раз меньше ЕСВ поступит в ПФ. Чего добились?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:47
Люди переживают потому что с каких Х..в платить? Не во Франции живем. Или нужно порадоваться, что у богатого соседа корову коммунизируют?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:54
А вы у нас потомственный пролетарий, что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03
Живут настолько неплохо, что периодически жгут Париж чисто в виде развлечения, а не из-за того, что там жить обычным людям значительно хуже, чем в Украине.
Люди живут в квартирах 5-9 квадратов, где спальня, кухня и душ - это одна комната 2 на 2 метра со скошенной крышей.
Некоторые украинцы настолько зомбированы сказочной Европой, что они перестают воспринимать объективную реальность
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:26
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:29
только там налоги ПЛАТЯТ (надеюсь). А у нас и так люди с зарплатой 50К+ сидят на ФОП в лучшем случае. Вы представляете какая экономия 5% / 54%
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:43
Так де є покращення для народу,який отримує до 10 тис.зарплати?Чому так багато треба сплачувати -18 відсотків від нарахованого доходу і ще і 1,5Відсотка військового збору?
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