Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

если никто не платит и все на иммиграцию. То будут платить при увеличении?
Все компании офисы будут переводить в Расею, потому что регрессивная шкала, наоборот, тот кто много получает, то много не платит.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:51
если никто не платит и все на иммиграцию. То будут платить при увеличении?
Все компании офисы будут переводить в Расею, потому что регрессивная шкала, наоборот, тот кто много получает, то много не платит.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:55
proftpd66 Расея ж загневает, а мы будем впереди планети всей
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:58
синдром или эффект Даннинга-Крюгера
"Ну чего завыли волками?" Так ИХ: "Дави Их разом!"...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:08
Поэтому Депардье сначала получил российский паспорт, получил квартиру в Саранске бесплатно, а потом сбежал обратно в загнивающую Францию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:14
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20
Если компания будет платить очень много директорам топам. То такая компания для директоров откроет в Расеи. А на маленькие условно зарплаты в Украине откроет второй офис. Вот и все .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 24 січ, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Прогрессивная шкала имеет смысл если там указывать адекватные пороги а не 2-3-4 тыс долларов. 2-3 тыс долларов - это что запредельные доходы, чтобы к ним применять повышенную ставку? 3 тыс это среднестатитисческая зп в европе.
Востаннє редагувалось antey718 в П'ят 24 січ, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:22
Да Депардье все сразу в Бельгии порешал, то в рашке сами насочиняли, будто их гражданство кому-то интересно из цивилизованного мира
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:27
Какой среднестатистический налог с такой зарплаты в Европе?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:38
Вкладчик1234
Знайомий з Австрії говорив, що із зарплатні близько 3тис.€ вираховували десь третю частину. На руки отримував близько 2тис.
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