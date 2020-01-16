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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:51

если никто не платит и все на иммиграцию. То будут платить при увеличении?

Все компании офисы будут переводить в Расею, потому что регрессивная шкала, наоборот, тот кто много получает, то много не платит.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:55

proftpd66 Расея ж загневает, а мы будем впереди планети всей :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:58

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

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Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:08

  proftpd66 написав:если никто не платит и все на иммиграцию. То будут платить при увеличении?

Все компании офисы будут переводить в Расею, потому что регрессивная шкала, наоборот, тот кто много получает, то много не платит.

Поэтому Депардье сначала получил российский паспорт, получил квартиру в Саранске бесплатно, а потом сбежал обратно в загнивающую Францию :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:14

  Вкладчик1234 написав:а потом сбежал обратно в загнивающую Францию :)

У бизнеса свои параметры по выбору страны для жизни и места для ведения бизнеса.
Страна, где люди живут в клоповниках и пашут с утра до ночи за тарелку супа - это хорошо для бизнеса, но плохо для работяг
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20

  safonovstanislav написав:
  Вкладчик1234 написав:а потом сбежал обратно в загнивающую Францию :)

У бизнеса свои параметры по выбору страны для жизни и места для ведения бизнеса.
Страна, где люди живут в клоповниках и пашут с утра до ночи за тарелку супа - это хорошо для бизнеса, но плохо для работяг



Если компания будет платить очень много директорам топам. То такая компания для директоров откроет в Расеи. А на маленькие условно зарплаты в Украине откроет второй офис. Вот и все .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 24 січ, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:20

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Прогрессивная шкала имеет смысл если там указывать адекватные пороги а не 2-3-4 тыс долларов. 2-3 тыс долларов - это что запредельные доходы, чтобы к ним применять повышенную ставку? 3 тыс это среднестатитисческая зп в европе.
Востаннє редагувалось antey718 в П'ят 24 січ, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:22

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:если никто не платит и все на иммиграцию. То будут платить при увеличении?

Все компании офисы будут переводить в Расею, потому что регрессивная шкала, наоборот, тот кто много получает, то много не платит.

Поэтому Депардье сначала получил российский паспорт, получил квартиру в Саранске бесплатно, а потом сбежал обратно в загнивающую Францию :)

Да Депардье все сразу в Бельгии порешал, то в рашке сами насочиняли, будто их гражданство кому-то интересно из цивилизованного мира
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:27

  antey718 написав:Прогрессивная шкала имеет смысл если там указывать адекватные пороги а не 2-3-4 тыс долларов. 2-3 тыс долларов - это что запредельные доходы, чтобы к ним применять повышенную ставку? 3 тыс это среднестатитисческая зп в европе.

Какой среднестатистический налог с такой зарплаты в Европе?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:38

Вкладчик1234
Знайомий з Австрії говорив, що із зарплатні близько 3тис.€ вираховували десь третю частину. На руки отримував близько 2тис.
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