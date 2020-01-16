Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Нет, уже после.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:39
Нет, уже после.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:45
В разных странах по-разному, там по-другому налоги устроены, отдельно подоходный налог, отдельно мед страховка, отдельно пенсионный взнос, по итогу около 30% - но у вас будет мед обслуживание, вся необходимая инфраструктура, и куда более достойная пенсия чем у нас. В Германии при доходе до 10000 долларов в год и вовсе не платят подоходный налог.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:04
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Пойти на работу
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