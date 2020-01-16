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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:39

  Ромасик написав:
  M-A-X написав:А совсем недавно была инфа о снижении налогов.

перед выборами? бывает... :lol:

Нет, уже после.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:45

  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:Прогрессивная шкала имеет смысл если там указывать адекватные пороги а не 2-3-4 тыс долларов. 2-3 тыс долларов - это что запредельные доходы, чтобы к ним применять повышенную ставку? 3 тыс это среднестатитисческая зп в европе.

Какой среднестатистический налог с такой зарплаты в Европе?


В разных странах по-разному, там по-другому налоги устроены, отдельно подоходный налог, отдельно мед страховка, отдельно пенсионный взнос, по итогу около 30% - но у вас будет мед обслуживание, вся необходимая инфраструктура, и куда более достойная пенсия чем у нас. В Германии при доходе до 10000 долларов в год и вовсе не платят подоходный налог.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:04

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

elena-diomina написав:А как быть, если зарплата 2500?
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