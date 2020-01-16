Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:54

Вам что всем заняться нечем ?

У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.

Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.