Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Нет, уже после.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:39
Нет, уже после.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:45
В разных странах по-разному, там по-другому налоги устроены, отдельно подоходный налог, отдельно мед страховка, отдельно пенсионный взнос, по итогу около 30% - но у вас будет мед обслуживание, вся необходимая инфраструктура, и куда более достойная пенсия чем у нас. В Германии при доходе до 10000 долларов в год и вовсе не платят подоходный налог.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:04
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Пойти на работу
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:45
что интересно - инициатор законопроекта (говорящие булки коломойского), сам то не дурак платить налоги, иначе почему на мамку барахло свое оформили ))
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:54
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:00
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Врядли его посещают мысли, что лично ему прийдется половину своего "кровно заработанного" отдать стране. )
Но надо же о народе думать. Многие смотрю в восторге.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:06
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Да ладно. Если 73% народа по опросам будет за, то полно шансов.
Кстати как думаете фракция ЮВТ проголосуют по этому вопросу?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:28
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Никак не проголосует фракция ЮВТ, поскольку этот законопроект не будет вынесен на голосование, он просто не включен в повестку дня прошлой сессии, и не будет внесен в повестку дня следующей сессии, как и тысячу подобных законопроектов для статистики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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