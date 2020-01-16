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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:39

  Ромасик написав:
  M-A-X написав:А совсем недавно была инфа о снижении налогов.

перед выборами? бывает... :lol:

Нет, уже после.
Манипуляторы:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:45

  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:Прогрессивная шкала имеет смысл если там указывать адекватные пороги а не 2-3-4 тыс долларов. 2-3 тыс долларов - это что запредельные доходы, чтобы к ним применять повышенную ставку? 3 тыс это среднестатитисческая зп в европе.

Какой среднестатистический налог с такой зарплаты в Европе?


В разных странах по-разному, там по-другому налоги устроены, отдельно подоходный налог, отдельно мед страховка, отдельно пенсионный взнос, по итогу около 30% - но у вас будет мед обслуживание, вся необходимая инфраструктура, и куда более достойная пенсия чем у нас. В Германии при доходе до 10000 долларов в год и вовсе не платят подоходный налог.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:04

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

elena-diomina написав:А как быть, если зарплата 2500?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:45

что интересно - инициатор законопроекта (говорящие булки коломойского), сам то не дурак платить налоги, иначе почему на мамку барахло свое оформили ))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:54

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:00

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

trololo написав:что интересно - инициатор законопроекта (говорящие булки коломойского), сам то не дурак платить налоги, иначе почему на мамку барахло свое оформили ))
Врядли его посещают мысли, что лично ему прийдется половину своего "кровно заработанного" отдать стране. )
Но надо же о народе думать. Многие смотрю в восторге.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:06

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

freeze написав:Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.
Да ладно. Если 73% народа по опросам будет за, то полно шансов.
Кстати как думаете фракция ЮВТ проголосуют по этому вопросу?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:28

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Aps написав:
freeze написав:Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.
Да ладно. Если 73% народа по опросам будет за, то полно шансов.
Кстати как думаете фракция ЮВТ проголосуют по этому вопросу?


Никак не проголосует фракция ЮВТ, поскольку этот законопроект не будет вынесен на голосование, он просто не включен в повестку дня прошлой сессии, и не будет внесен в повестку дня следующей сессии, как и тысячу подобных законопроектов для статистики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:53

  freeze написав:Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.

Но исторически устойчивый тренд обобрать в одностороннем порядке гражданина закреплен в большинстве законодательных реформ.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:03

  stryzhko написав:Вкладчик1234
Знайомий з Австрії говорив, що із зарплатні близько 3тис.€ вираховували десь третю частину. На руки отримував близько 2тис.

В Польше прогрессивная ставка. Для дохода до 85 тыс. в год - 17%, все, что выше - 32%. Но можно подавать совместную декларацию с женой/мужем. Выгодно, если, например, жена не работает.
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