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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:05

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

ruvex написав:
  freeze написав:Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.

Но исторически устойчивый тренд обобрать в одностороннем порядке гражданина закреплен в большинстве законодательных реформ.


Тренд обобрать пересичного гражданина, класс выше среднего обирать - такого тренда у нас нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:28

  Faceless написав:
  Puente написав:Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні

Так, це - відносно невисокий поріг, рівень кваліфікованого спеціаліста чи керівника невисокої ланки у Києві, тобто людей, яких до "багатих" ніяк не віднести, але чогось вони вже підпадають під дискримінацію в цьому законопроекті. Та й реальна середня ЗП куди вища за цифру що від держстата - близько половини доходів населення неофіційні, у конвертах. А подібні ініціативи тільки збільшать цю частку.

Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании. Уровень хорошо квалифицированного специалиста с опытом в Киеве- +-25 тыс грн и такой работы мало и это хорошее место, часто крупные компании. Есть поправка на сферу, но небольшая.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:35

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

SMOKE написав:
  Faceless написав:
  Puente написав:Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні

Так, це - відносно невисокий поріг, рівень кваліфікованого спеціаліста чи керівника невисокої ланки у Києві, тобто людей, яких до "багатих" ніяк не віднести, але чогось вони вже підпадають під дискримінацію в цьому законопроекті. Та й реальна середня ЗП куди вища за цифру що від держстата - близько половини доходів населення неофіційні, у конвертах. А подібні ініціативи тільки збільшать цю частку.

Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании.

Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37

  Конрад Карлович написав:
  SMOKE написав:Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т

Положительный - но не при таких же порогах! Например в Испании ставка 45% применяется к доходу свыше 60 000 евро (в месяц- Карл!!!)

Тут соглашусь на 100%. Пороги неадекватны. Прогрессивная шкала должна начинаться гораздо выше 47000грн
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:38

  freeze написав:
ruvex написав:Но исторически устойчивый тренд обобрать в одностороннем порядке гражданина закреплен в большинстве законодательных реформ.


Тренд обобрать пересичного гражданина, класс выше среднего обирать - такого тренда у нас нет.

Бесспорно, конструктивное замечание.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:50

  Faceless написав:
SMOKE написав:
  Faceless написав:Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании.

Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.

В банке?! Там вообще на подсосе люди сидят. У меня коллеги с Укрсиба, Авалей, Креди агриколь И не нюхали такие зп, будучи спецами с опытом, поэтому и уходили. У джунов 600-800 баксов за счастье, лишь бы учили и взяли вообще. Как-то завышено у вас все.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:10

повыбирали идиотов на свою голову
romansan1985
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:17

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

SMOKE написав:
  Faceless написав:
SMOKE написав:Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.

В банке?! Там вообще на подсосе люди сидят. У меня коллеги с Укрсиба, Авалей, Креди агриколь И не нюхали такие зп, будучи спецами с опытом, поэтому и уходили. У джунов 600-800 баксов за счастье, лишь бы учили и взяли вообще. Как-то завышено у вас все.


Не те, наверное, коллеги у вас :)
Да, банки, причём в перечисленных вами знаю людей, и уж поверьте, 47к не предел ни в одном из них даже для не руководителей, правда, не в любом дерпартаменте:) А руководство, причём не ТОПы, а куда скромнее, есть и с 3к и 4к и выше.
Джуны в IT разные бывают, недавно знакомая на 2куе устроилась к примеру.
Faceless
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  #<1 ... 6789
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