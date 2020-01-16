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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:05
ruvex написав: freeze написав:
Вам что всем заняться нечем ?
У группы Дубинского около 10 голосов в Раде.
Неужели всем непонятно, что этот законопроект набит для статистики, без изначальных шансов на принятие. Прямо как дети.
Но исторически устойчивый тренд обобрать в одностороннем порядке гражданина закреплен в большинстве законодательных реформ.
Тренд обобрать пересичного гражданина, класс выше среднего обирать - такого тренда у нас нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:28
Faceless написав: Puente написав:
Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні
Так, це - відносно невисокий поріг, рівень кваліфікованого спеціаліста чи керівника невисокої ланки у Києві, тобто людей, яких до "багатих" ніяк не віднести, але чогось вони вже підпадають під дискримінацію в цьому законопроекті. Та й реальна середня ЗП куди вища за цифру що від держстата - близько половини доходів населення неофіційні, у конвертах. А подібні ініціативи тільки збільшать цю частку.
Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании. Уровень хорошо квалифицированного специалиста с опытом в Киеве- +-25 тыс грн и такой работы мало и это хорошее место, часто крупные компании. Есть поправка на сферу, но небольшая.
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SMOKE
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:35
SMOKE написав: Faceless написав: Puente написав:
Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні
Так, це - відносно невисокий поріг, рівень кваліфікованого спеціаліста чи керівника невисокої ланки у Києві, тобто людей, яких до "багатих" ніяк не віднести, але чогось вони вже підпадають під дискримінацію в цьому законопроекті. Та й реальна середня ЗП куди вища за цифру що від держстата - близько половини доходів населення неофіційні, у конвертах. А подібні ініціативи тільки збільшать цю частку.
Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании.
Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.
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Faceless
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37
Конрад Карлович написав: SMOKE написав:
Так живет Франция, Канада, к примеру. И весьма неплохо живут хочу заметить.. Так что прогрессивная шкала работает и дает положительный результат. Т
Положительный - но не при таких же порогах! Например в Испании ставка 45% применяется к доходу свыше 60 000 евро (в месяц- Карл!!!)
Тут соглашусь на 100%. Пороги неадекватны. Прогрессивная шкала должна начинаться гораздо выше 47000грн
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SMOKE
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:38
freeze написав:
ruvex написав:Но исторически устойчивый тренд обобрать в одностороннем порядке гражданина закреплен в большинстве законодательных реформ.
Тренд обобрать пересичного гражданина, класс выше среднего обирать - такого тренда у нас нет.
Бесспорно, конструктивное замечание.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:50
Faceless написав: SMOKE написав: Faceless написав:
Сильно преувеличено. 47к даже для Киева очень приличная зп и аж никак не уровень просто квалифицированного специалиста. Даже для IT это средняя. Для остальных- зп руководителя отдела, и то не во всякой международной компании.
Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.
В банке?! Там вообще на подсосе люди сидят. У меня коллеги с Укрсиба, Авалей, Креди агриколь И не нюхали такие зп, будучи спецами с опытом, поэтому и уходили. У джунов 600-800 баксов за счастье, лишь бы учили и взяли вообще. Как-то завышено у вас все.
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SMOKE
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Додано: Суб 25 січ, 2020 00:10
повыбирали идиотов на свою голову
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romansan1985
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Додано: Суб 25 січ, 2020 00:17
SMOKE написав: Faceless написав:
SMOKE написав:Приличная, но не заоблачная, и тем более не того уровня, чтобы дискриминировать по уровню дохода. Вполне реальная ЗП для высоко квалифицированного специалиста, рукодителя нижнего звена, например, в банке.
И для IT в Киеве это наверное ниже среднего, у джунов иногда ЗП выше.
В банке?! Там вообще на подсосе люди сидят. У меня коллеги с Укрсиба, Авалей, Креди агриколь И не нюхали такие зп, будучи спецами с опытом, поэтому и уходили. У джунов 600-800 баксов за счастье, лишь бы учили и взяли вообще. Как-то завышено у вас все.
Не те, наверное, коллеги у вас
Да, банки, причём в перечисленных вами знаю людей, и уж поверьте, 47к не предел ни в одном из них даже для не руководителей, правда, не в любом дерпартаменте:) А руководство, причём не ТОПы, а куда скромнее, есть и с 3к и 4к и выше.
Джуны в IT разные бывают, недавно знакомая на 2куе устроилась к примеру.
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Faceless
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