Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
Вот интересно--это только мне думается, что эти" избранники"с головой не дружат, глазами огромными смотрят, как бы обобрать люд, который пашет?? Или у них пошло разделение(явное) на бояр и холопов? А может пора бы и народу сказать свое слово, вот для таких "тружеников" гараздых придумывать такие налоги?? Ох, думается мне пора бы!! А то у них от эйфории без наказанности совсем может "крышечку" подвинуть.
amico91122 написав:LutsMan, если все по Конституции равны, то почему одни грабят и пропихивают своих, а другие на окладе 7к полжизни сидят. И не надо мне рассказывать, что все равны. Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!
Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство. Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.