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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:43

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!!
2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ?
PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
"Это" было совсем недавно, ещё в 2015 :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:46

Вот интересно--это только мне думается, что эти" избранники"с головой не дружат, глазами огромными смотрят, как бы обобрать люд, который пашет?? Или у них пошло разделение(явное) на бояр и холопов? А может пора бы и народу сказать свое слово, вот для таких "тружеников" гараздых придумывать такие налоги?? Ох, думается мне пора бы!! А то у них от эйфории без наказанности совсем может "крышечку" подвинуть.
aleko3777
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:47

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

amico91122 написав:LutsMan, если все по Конституции равны, то почему одни грабят и пропихивают своих, а другие на окладе 7к полжизни сидят. И не надо мне рассказывать, что все равны. Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!

Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство.
Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 03:54

  Faceless написав:Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство.
Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.


те кто получают большие зарплаты (именно получают, а не зарабатывают) по сути эксплуатируют других людей либо сидят на бюджетных деньгах.
Поэтому для справедливости они должны хоть в чем то делится с обществом.
пропорция между минимальной и максимально ЗП в цивилизованном обществе должна быть не больше чем 1:10
поэтому тут нужно примерно так:
до 5 минимальных зарплат - НАЛОГОВ НЕТ НИКАКИХ
5 - 10 минималок - (50% на всё что больше 5 минималок)
больше 10 минималок (налог 90% на всё что больше 10 минималок)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:13

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

uaprofi написав::
до 5 минимальных зарплат - НАЛОГОВ НЕТ НИКАКИХ
5 - 10 минималок - (50% на всё что больше 5 минималок)
больше 10 минималок (налог 90% на всё что больше 10 минималок)


Просто интересно, если бы сами получали больше 5 минималок, тоже бы такие идеи толкали? ).
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:13

  Faceless написав:
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!!
2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ?
PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
"Это" было совсем недавно, ещё в 2015 :)

дежавю 1с
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011088-bagatikh-zmusyat-platiti-bilshe
дежавю 2с
https://commons.com.ua/uk/progresivne-opodatkuvannya-robit-lyudej-shhaslivishimi-ale-chi-dopomozhe-vono-ukrayini/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:21

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  amico91122 написав:Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!

Те, кто грабит, должны не налоги платить, а сидеть в тюрьме, с конфискацией всего награбленного.
А насчёт справедливо больше, почему вы считаете что это справедливо? Ваши дети и дети фрилансера ходят в один и тот же детский сад, в ту же школу, гуляете вы в тех же парках, полиция и пожарники тратят одиннаково сил на защиту вас, вашей собственности и фрилансера и его собственности, и т.д. Так почему он должен платить больше за те же услуги от государства?
Несправедливость и так уже проявляется в НДС, основным налогом, который наполняет бюджет. Вы заплатите в магазинах 2000 грн НДС со своих зарплатных 10 000 грн, а фрилансер заплатит 16 000 грн НДС со своей зарплаты 80 000 грн.
safonovstanislav
 
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