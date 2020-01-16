Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
Вот интересно--это только мне думается, что эти" избранники"с головой не дружат, глазами огромными смотрят, как бы обобрать люд, который пашет?? Или у них пошло разделение(явное) на бояр и холопов? А может пора бы и народу сказать свое слово, вот для таких "тружеников" гараздых придумывать такие налоги?? Ох, думается мне пора бы!! А то у них от эйфории без наказанности совсем может "крышечку" подвинуть.
amico91122 написав:LutsMan, если все по Конституции равны, то почему одни грабят и пропихивают своих, а другие на окладе 7к полжизни сидят. И не надо мне рассказывать, что все равны. Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!
Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство. Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.
Faceless написав:Кто кого грабит? Если кто-то не способен ни на что большее, кроме как полжизни сидеть на окладе в 7к, это его личные проблемы, а не неравенство. Те, кто больше зарабатывает, и так больше платят. Пропорционально. А по сути содержат кучу народа, которые "полжизни на окладе", бюджетников в первую очередь.
те кто получают большие зарплаты (именно получают, а не зарабатывают) по сути эксплуатируют других людей либо сидят на бюджетных деньгах. Поэтому для справедливости они должны хоть в чем то делится с обществом. пропорция между минимальной и максимально ЗП в цивилизованном обществе должна быть не больше чем 1:10 поэтому тут нужно примерно так: до 5 минимальных зарплат - НАЛОГОВ НЕТ НИКАКИХ 5 - 10 минималок - (50% на всё что больше 5 минималок) больше 10 минималок (налог 90% на всё что больше 10 минималок)
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
amico91122 написав:Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!
Те, кто грабит, должны не налоги платить, а сидеть в тюрьме, с конфискацией всего награбленного. А насчёт справедливо больше, почему вы считаете что это справедливо? Ваши дети и дети фрилансера ходят в один и тот же детский сад, в ту же школу, гуляете вы в тех же парках, полиция и пожарники тратят одиннаково сил на защиту вас, вашей собственности и фрилансера и его собственности, и т.д. Так почему он должен платить больше за те же услуги от государства? Несправедливость и так уже проявляется в НДС, основным налогом, который наполняет бюджет. Вы заплатите в магазинах 2000 грн НДС со своих зарплатных 10 000 грн, а фрилансер заплатит 16 000 грн НДС со своей зарплаты 80 000 грн.
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
Мы живем сейчас в человеческом обществе, а не в джунглях, или в греческой Спарте, где больных детей, сбрасывали с обрыва. Поэтому это несправедливо забирать одинаковый процент с зарплаты 4723 грн и с зарплаты в сто раз больше, лишь на том основании, что забирая такой же налог с малых зарплат людей лишают возможности счастливо существовать в этом мире.
И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди. Поэтому суперуспешные люди должны делиться с обществом в чуть более прогрессивной манере. Это нормально. И это надо всем понять, иначе эпоха дикого капитализма в Украине будет приводить только к нескончаемой смене власти насильственным или электоральным путем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
Мы живем сейчас в человеческом обществе, а не в джунглях, или в греческой Спарте, где больных детей, сбрасывали с обрыва. Поэтому это несправедливо забирать одинаковый процент с зарплаты 4723 грн и с зарплаты в сто раз больше, лишь на том основании, что забирая такой же налог с малых зарплат людей лишают возможности счастливо существовать в этом мире.
И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди. Поэтому суперуспешные люди должны делиться с обществом в чуть более прогрессивной манере. Это нормально. И это надо всем понять, иначе эпоха дикого капитализма в Украине будет приводить только к нескончаемой смене власти насильственным или электоральным путем.
Послухаєм долярчиків і борцунів за справедливість, коли їх зобов"яжуть як в Європах всіх поголовно, заповнювати декларації та подавати до податкової.
Багаті буратіни будуть далі отримувати безподаткові доходи по ОВДП, дивіденти з 5% податку або взагалі на офшорах і не платити податків. Та й "бабушці" простили борг в кілька ярд гривень:
А "слуги" будуть боротися за справедливість методами більшовиків "щоб не було багатих" і всі були рівні, але бідні, але не зовсім - "Всі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші за інших" ( Уорвел "Ферма тварин").
Піпл (Долярчик, mephala та ще 73%) локшину навішану на вуха хаває.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 09:47, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/