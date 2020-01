Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Суб 25 січ, 2020 08:13

Faceless написав: LutsMan написав: Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!!

2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ?

PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово! "Это" было совсем недавно, ещё в 2015 "Это" было совсем недавно, ещё в 2015

дежавю 1с

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011088-bagatikh-zmusyat-platiti-bilshe

дежавю 2с

https://commons.com.ua/uk/progresivne-opodatkuvannya-robit-lyudej-shhaslivishimi-ale-chi-dopomozhe-vono-ukrayini/ дежавю 1сдежавю 2с

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/