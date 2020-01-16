Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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freeze написав:Поэтому это несправедливо забирать одинаковый процент с зарплаты 4723 грн и с зарплаты в сто раз больше...
Одинаковый процент - не справедливо. Справедливо - одинаковую сумму
Подушний.
А ще в Європах і Ельфіях є податок на нерухомість, досить відчутний, не така халява як вна неньці. От влуплять Долярчику в рік 1% від оціночної вартості прелєсці у Львові, то не менше 5000 грн. в рік відслюнявить "слугам". А ще РРО йому в його чахоточний бізнес, і штрафи як бонус. Послухаєм що він там закукарікає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди.
Т. е., вы хотите сказать, что я после школы каждый день приходил домой, садился за компьютер и изучал программирование, пока остальные годами каждый день гуляли и веселились, а теперь ещё должен содержать их своими деньгами, только из-за того, что они ленивые и тупые? С какой радости? Пусть теперь полы моют или на стройках вкалывают или в Польшу на клубнику. А если ещё и ленивый, тогда только с голоду умирать, таких называют дармоедами.
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
"Пролетарская справедливость" направлена не только на "отнять и поделить", как Вы пытаетесь показать.
Можно например сделать ставку как у "бедных" ФОПов-айтишников, с зарплатами от 2к баксов (как тут утверждают). Или как у Коболева или Витренко. Какой там % налогов выходит с их зарплат и премий?
Вот давайте сделаем 5% ДЛЯ ВСЕХ - и для "бедных" ойтишнеков, и для мамы коболева, и для кассиров АТБ, и т.д.
Что на это ответит самопровозглашенная "илита"? Скажет, что "кассир АТБ" - это бы***, которое должно платить сполна, а ойтишнеки и т.д. - это бедная интеллигенция, для которой или офшор или 5% ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Поэтому это несправедливо забирать одинаковый процент с зарплаты 4723 грн и с зарплаты в сто раз больше...
Одинаковый процент - не справедливо. Справедливо - одинаковую сумму
Ну то вторая, крайность. Вот сейчас с минималки 900 грн налогов. С 47 тыс - 9000. Т. е. в десять раз больше. Где тут уравниловка и несправедливость? Отчасти согласен что богатые и успешные должны возможно ещё и заплатить налоги и за тех кто бедствует. Для этого в ряде стран и вводят прогрессивной шкалу. Но у нас же минимальная зп это массовый тренд, а не показатель бедности.
freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди.
Т. е., вы хотите сказать, что я после школы каждый день приходил домой, садился за компьютер и изучал программирование, пока остальные годами каждый день гуляли и веселились, а теперь ещё должен содержать их своими деньгами, только из-за того, что они ленивые и тупые? С какой радости? Пусть теперь полы моют или на стройках вкалывают или в Польшу на клубнику. А если ещё и ленивый, тогда только с голоду умирать, таких называют дармоедами.
Когда бедных становится слишком много, и они составляют критическую массу, они просто дают по рогам людям, которые оторвались от земли. И цикл начинается сначала. Это проходили десятки раз везде.
Самые умные люди давно поняли, чтобы им жить счастливо они должны делиться в большем размере, чем остальные. Билл Гейтс, Баффет и другие ДОБРОВОЛЬНО и без нытья как им тяжело все доставалось тратят фантастические суммы на поддержку низовых слоев населения, а потому что они на самом деле умные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
LutsMan написав:Во всей этой истории, с "прогрессивкой" меня удивляет только две вещи: 1) неужели у нашего народа настолько короткая память, что не помнят, как в нашей стране ЭТО УЖЕ БЫЛО (лет 15-20 назад, точно не помню)! Слава Богу, поняли, что это ошибка и вернулись к фиксированной ставке, а теперь опять на те же грабли ? Народ, у вас память как у золотой рыбки, на три секунды ?!!! 2) Когда уже у нашего народа выветрится из башки эта "пролетарская справедливость" ? С какой такой радости, человек, получающий ЗП больше вас, должен платить больший налог ? Конституцию давно читали-перечитывали ? Очень даже рекомендую, особенно о том, что "все граждане равны". Я даже не собираюсь обсуждать здесь "2 Куе - это средняя ЗП или нормальная?", вопрос кардинально в другом - "все граждане одинаковы по Конституции" или вспомним Шарикова и "пролетарскую справедливость" ? Ау, шариковы?! Сколько вас тут ? PS: иногда просто аж удивительно, как наш народ любит танцевать по граблям. Честное слово!
"Пролетарская справедливость" направлена не только на "отнять и поделить", как Вы пытаетесь показать.
Можно например сделать ставку как у "бедных" ФОПов-айтишников, с зарплатами от 2к баксов (как тут утверждают). Или как у Коболева или Витренко. Какой там % налогов выходит с их зарплат и премий?
Вот давайте сделаем 5% ДЛЯ ВСЕХ - и для "бедных" ойтишнеков, и для мамы коболева, и для кассиров АТБ, и т.д.
Что на это ответит самопровозглашенная "илита"? Скажет, что "кассир АТБ" - это бы***, которое должно платить сполна, а ойтишнеки и т.д. - это бедная интеллигенция, для которой или офшор или 5% ?
Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди.
Т. е., вы хотите сказать, что я после школы каждый день приходил домой, садился за компьютер и изучал программирование, пока остальные годами каждый день гуляли и веселились, а теперь ещё должен содержать их своими деньгами, только из-за того, что они ленивые и тупые? С какой радости? Пусть теперь полы моют или на стройках вкалывают или в Польшу на клубнику. А если ещё и ленивый, тогда только с голоду умирать, таких называют дармоедами.
Когда бедных становится слишком много, и они составляют критическую массу, они просто дают по рогам людям, которые оторвались от земли. И цикл начинается сначала. Это проходили десятки раз везде.
Самые умные люди давно поняли, чтобы им жить счастливо они должны делиться в большем размере, чем остальные. Билл Гейтс, Баффет и другие ДОБРОВОЛЬНО и без нытья как им тяжело все доставалось тратят фантастические суммы на поддержку низовых слоев населения, а потому что они на самом деле умные.
Так не порівнюй патик з пальцем, людей із статками мільярди доларів і найманих працівників(самозайнятих осіб) із доходом 2..4 Куе в місяць. Як пише будівельник: або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.
Каким дядям платит ойтишнек - это его проблемы. И не оправдание. Есть какое-то подтверждение уплаты налогов там? Требуйте тогда исключение для себя, в законах против двойного налогообложения. Может даже и пенсию тамошнюю получите
Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа. Чего ж до сих пор не переместились?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
amico91122 написав:LutsMan, если все по Конституции равны, то почему одни грабят и пропихивают своих, а другие на окладе 7к полжизни сидят. И не надо мне рассказывать, что все равны. Пусть те, кто грабит и работает фрилансером или где-то не в нашей стране, платят справедливо больше!
Не сидите, а ЗАРАБАТЫВАЙТЕ, и будет ВЫШЕ 7 тыс... Протирать штаны оно легко, а ПОСТОЯННОо повышать квалификацию и учиться чтобы быть востребованным на рынке труда, это всегда ТЯЖЕЛО и ТРЕБУЕТ работы БОЛЬШЕ 8 часов в день.
И, перестаньте шаблонами из зомбоящика оперировать, у нас в стране есть люди которые ЧЕСНО МНОГО РАБОТАЮТ И ЧЕСНО ЗАРАБАТЫВАЮТ, НИЧЕГО НЕ ВОРУЮТ, и платят ВСЕ налоги, чтобы такие как ВЫ протирающие штаны всю жизнь получали социальные блага за счет их налогов!
Фрилансеры... ну-ну, попробуйте поработать фрилансером, это ТЯЖЕЛАЯ работа подразумевающая НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, который может длиться ПО 16-20 часов в сутки! А так поработать ЛИЧНО ВАМ слабо???
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.