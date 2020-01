Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Суб 25 січ, 2020 09:51

safonovstanislav написав: freeze написав: Поэтому это несправедливо забирать одинаковый процент с зарплаты 4723 грн и с зарплаты в сто раз больше...

Одинаковый процент - не справедливо. Справедливо - одинаковую сумму

Подушний.



А ще в Європах і Ельфіях є податок на нерухомість, досить відчутний, не така халява як вна неньці. От влуплять Долярчику в рік 1% від оціночної вартості прелєсці у Львові, то не менше 5000 грн. в рік відслюнявить "слугам".

А ще РРО йому в його чахоточний бізнес, і штрафи як бонус.

Подушний.А ще в Європах і Ельфіях є податок на нерухомість, досить відчутний, не така халява як вна неньці. От влуплять Долярчику в рік 1% від оціночної вартості прелєсці у Львові, то не менше 5000 грн. в рік відслюнявить "слугам".А ще РРО йому в його чахоточний бізнес, і штрафи як бонус.Послухаєм що він там закукарікає.

