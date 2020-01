Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Суб 25 січ, 2020 10:35

Вкладчик1234 написав: flyman написав: Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр. Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.

Каким дядям платит ойтишнек - это его проблемы. И не оправдание. Есть какое-то подтверждение уплаты налогов там? Требуйте тогда исключение для себя, в законах против двойного налогообложения. Может даже и пенсию тамошнюю получите



Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа.

Каким дядям платит ойтишнек - это его проблемы. И не оправдание. Есть какое-то подтверждение уплаты налогов там? Требуйте тогда исключение для себя, в законах против двойного налогообложения. Может даже и пенсию тамошнюю получите

Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа.

Чего ж до сих пор не переместились?

так страшилки ці були і при ВФЯ, ЮВТ, ПОП, але зараз СН знову мутить тему...

якби було все так просто, то давно би обклали податками по самі помідори, але видно, що щось піде не так, бо "не лох" а "профан" так страшилки ці були і при ВФЯ, ЮВТ, ПОП, але зараз СН знову мутить тему...якби було все так просто, то давно би обклали податками по самі помідори, але видно, що щось піде не так, бо "не лох" а "профан"

