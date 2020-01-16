Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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freeze написав:Когда бедных становится слишком много, и они составляют критическую массу, они просто дают по рогам людям, которые оторвались от земли. И цикл начинается сначала. Это проходили десятки раз везде.
Самые умные люди давно поняли, чтобы им жить счастливо они должны делиться в большем размере, чем остальные. Билл Гейтс, Баффет и другие ДОБРОВОЛЬНО и без нытья как им тяжело все доставалось тратят фантастические суммы на поддержку низовых слоев населения, а потому что они на самом деле умные.
Вы у нас непростой форумчанин freeze, так что вам мешает самому начать помогать низовым слоям ? А то хорошо быть щедрым за чужой счёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
flyman написав:Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.
Каким дядям платит ойтишнек - это его проблемы. И не оправдание. Есть какое-то подтверждение уплаты налогов там? Требуйте тогда исключение для себя, в законах против двойного налогообложения. Может даже и пенсию тамошнюю получите
Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа. Чего ж до сих пор не переместились?
так страшилки ці були і при ВФЯ, ЮВТ, ПОП, але зараз СН знову мутить тему... якби було все так просто, то давно би обклали податками по самі помідори, але видно, що щось піде не так, бо "не лох" а "профан"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди.
Т. е., вы хотите сказать, что я после школы каждый день приходил домой, садился за компьютер и изучал программирование, пока остальные годами каждый день гуляли и веселились, а теперь ещё должен содержать их своими деньгами, только из-за того, что они ленивые и тупые? С какой радости? Пусть теперь полы моют или на стройках вкалывают или в Польшу на клубнику. А если ещё и ленивый, тогда только с голоду умирать, таких называют дармоедами.
Когда бедных становится слишком много, и они составляют критическую массу, они просто дают по рогам людям, которые оторвались от земли. И цикл начинается сначала. Это проходили десятки раз везде.
Самые умные люди давно поняли, чтобы им жить счастливо они должны делиться в большем размере, чем остальные. Билл Гейтс, Баффет и другие ДОБРОВОЛЬНО и без нытья как им тяжело все доставалось тратят фантастические суммы на поддержку низовых слоев населения, а потому что они на самом деле умные.
Это совсем другая тема для обсуждения. Сомневаюсь, что здесь с нами общаются люди с доходами, как у Гейтса и Баффета, у которых есть что отнять и поделить. У меня, например, даже собственного жилья нет, в отличие от "малоимущих" с хатами по ляму гривен, сидящих на субсидиях, т. е. на моей шее.
flyman написав:так страшилки ці були і при ВФЯ, ЮВТ, ПОП, але зараз СН знову мутить тему... якби було все так просто, то давно би обклали податками по самі помідори, але видно, що щось піде не так, бо "не лох" а "профан"
Слив защитан
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Вот давайте сделаем 5% ДЛЯ ВСЕХ - и для "бедных" ойтишнеков, и для мамы коболева, и для кассиров АТБ, и т.д.
Налог в % уже изначально несправедлив. Люди все рождаются одинаковыми, с редкими исключениями. Так почему они должны платить разные суммы налогов?
Должен быть эквилибриум, не бывает простых решений. Как только количество недовольных - например недовольных очень сильным разрывом и несправедливым как они считают разрывом между слоями населения - становится много, то они просто меняют власть в стране и устанавливают свои порядки. Из феерических примеров - 1917 год, из самых близких примеров - электоральный 2019 год в Украине. И оба примера не привели ни к чему хорошему, имхо. А в основе обоих примеров - жадность людей, которые себя считали успешными. В первом примере тело успешного скинули в шахту на Урале, во втором примере тело бегает по постоянным допросам и в страхе переписывает имущество на родственников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:И не надо говорить, иди становись программистом, иди заканчивай университеты, иди работай 20 часов без выходных. Бывает люди туповатые, хорошие, добрые, честные, но туповатые, не способны много заработать от природы, и их много, почему они должны жить как свиньи, если мы считаем что мы люди. Поэтому суперуспешные люди должны делиться с обществом в чуть более прогрессивной манере. Это нормально. И это надо всем понять, иначе эпоха дикого капитализма в Украине будет приводить только к нескончаемой смене власти насильственным или электоральным путем.
Ничего подобного! Кто РАБОТАЕТ, тот ЗАРАБАТЫВАЕТ, и это ЗАРАБОТАННОЕ есть ЧАСТЬ ПОТРАЧЕННОГО на это ВРЕМЕНИ ИЗ ЖИЗНИ, которая конечна. Хочешь жить хорошо, учись, причем ПОСТОЯННО и ВСЮ жизнь, повышай квалификацию, упорно работай, и все будет.
Нытье, а вот паразиты наворовали, живут как сыр в масле... (а в куриные мозги не вкладывается, что люди РАБОТАЮТ и ТЯЖЕЛО работают чтобы это все было, и НЕ ВОРУЮТ) а мы тут бухаем под подьездом, живем в дерьме, ездим на маршрутке и получаем субсидию... не-не это несправедливо, пусть с нами делятся... МАРАЗМ!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа. Чего ж до сих пор не переместились?
Не задумывались ли вы, почему именно приграничные Харьков и Львов, стали IT-столицами Украины, на равне с Киевом? Зарубежные карты, зарубежные банкоматы, граница близко, налогов 0%, от Украины биржа труда и субсидии.
Вкладчик1234 написав:Шантаж с "перемещением тела", и "утратой 5%" через карты пайонир - напугали ежа. Чего ж до сих пор не переместились?
Не задумывались ли вы, почему именно приграничные Харьков и Львов, стали IT-столицами Украины, на равне с Киевом? Зарубежные карты, зарубежные банкоматы, граница близко, налогов 0%, от Украины биржа труда и субсидии.
Это и так понятно. Поэтому пугалки о "перемещении тела" выглядят комично
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
_Mykola_ написав:Нытье, а вот паразиты наворовали, живут как сыр в масле... (а в куриные мозги не вкладывается, что люди РАБОТАЮТ и ТЯЖЕЛО работают чтобы это все было, и НЕ ВОРУЮТ) а мы тут бухаем под подьездом, живем в дерьме, ездим на маршрутке и получаем субсидию... не-не это несправедливо, пусть с нами делятся... МАРАЗМ!
Для начала надо бы уточнить, что понимается под НЕ ВОРУЕТ, а то все понимают терминологию по разному. Ворует ли АйТишник уплачивая 5 процентов налога по сравнению с приемщицей Новой Почты, с фонда зарплаты которой уплачиваются на порядок большие налоги, она думает, что он ворует. Ворует ли Мустафа Найем или какой-то министр без успехов с зарплатой в несколько сот тысяч, думаю, большинство скажут, что по факту это скрытое воровство из бюджета.
А субсидии - это зло, надо отменить налоги с небольших зарплат условно до 7-8 тысяч, и одновременно отменить все субсидии и льготы, кроме инвалидов, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Для начала надо бы уточнить, что понимается под НЕ ВОРУЕТ, а то все понимают терминологию по разному. Ворует ли АйТишник уплачивая 5 процентов налога по сравнению с приемщицей Новой Почты, с фонда зарплаты которой уплачиваются на порядок большие налоги, она думает, что он ворует. Ворует ли Мустафа Найем или какой-то министр без успехов с зарплатой в несколько сот тысяч, думаю, большинство скажут, что по факту это скрытое воровство из бюджета.
А субсидии - это зло, надо отменить налоги с небольших зарплат условно до 7-8 тысяч, и одновременно отменить все субсидии и льготы, кроме инвалидов, имхо.
Воровство - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, условный айтшник, уплачивает ВСЕ налоги согласно налоговому кодексу. Он НЕ нарушает закон, и платит ВСЕ налоги прудусмотренные законодательством. И, как правильно тут писали, еще и доплачивает налоги при покупках. В итоге, сумма налогов условного айтишника, составляет НАМНОГО больше в денежном выражении, чем "всю жизнь работают на 7 тыс". Справедливо?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.