Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: Пон 27 січ, 2020 20:26

Faceless написав: freeze написав: Можно сформулировать другими терминами, что прогрессивное налогообложение, льготы, субсидии - это всего лишь нужное для функционирования государства перераспределение налоговых поступлений с целью снятия социальной напряженности и устойчивости функционирования государства. Можно сформулировать другими терминами, что прогрессивное налогообложение, льготы, субсидии - это всего лишь нужное для функционирования государства перераспределение налоговых поступлений с целью снятия социальной напряженности и устойчивости функционирования государства.

Так и есть, это собственно часть задач фискальной системы и фискальной политики. Вопрос в том, что нужно найти ту разумную границу, где это перераспределение переходит в популизм, а кроме того, это уже мое субъективное мнение - фискальная система должна быть простой настолько, насколько это возможно, потому имхо лучше вводить налоговые льготы отдельным категориям, чем возводить сложную прогрессивную систему налогообложения Так и есть, это собственно часть задач фискальной системы и фискальной политики. Вопрос в том, что нужно найти ту разумную границу, где это перераспределение переходит в популизм, а кроме того, это уже мое субъективное мнение - фискальная система должна быть простой настолько, насколько это возможно, потому имхо лучше вводить налоговые льготы отдельным категориям, чем возводить сложную прогрессивную систему налогообложения

В независимой Украине до 2004 г. налог на доходы физических лиц взимался в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 26.12.92 г. № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» и предусматривал следующие ставки:

месячный совокупный доход в размере до 17 грн. считался не облагаемым налогом минимумом;

доход от 18 до 85 грн. облагался налогом по ставке 10% суммы дохода, превышавшей размер одного не облагаемого налогом минимума;

от 86 до 170 грн. — 6 грн. 80 коп. + 15% суммы, превышавшей 85 грн.;

от 171 до 1020 грн. — 19 грн. 55 коп. + 20% суммы, превышавшей 170 грн.;

от 1021 до 1700 грн. — 189 грн. 55 коп. + 30% суммы, превышавшей 1020 грн.;

свыше 1700 грн. — 393 грн. 55 коп. + 40% суммы, превышавшей 1700 грн.

Указанные ставки налогообложения граждан едва ли можно было считать эффективными с точки зрения поступлений в госбюджет. Многие работники частных предприятий, стараясь получить большие доходы, охотно соглашались на использование субъектами предпринимательской деятельности различных «серых» и «черных» зарплатных схем. Иначе говоря, граждане получали зарплаты «в конвертах» и в качестве «бонуса» — социальную незащищенность.

Я за простое налогообложение, 18% на ЗП родилось не на пустом месте.Сложную прогрессивную систему налогообложения на ЗП мы уже проходили.Ничего хорошего из этого не получилосьКоллегане может этого не помнить.Но он включил временную амнезию для поддержки инициатив нынешней Верховной Рады и всей зелёной плесениИменно с тех времён и начались серые и черные ЗПА не с недавних времён