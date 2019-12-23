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Приватні бухгалтери, що
обслуговують ФОПів, почнуть...

Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:17

Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Дивися повний текст Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:17

..угу, щас, аж кинулся "мониторить и сообщать.."!!!. они мне что, премию выпишут или к пенсии прибавку дадут?!... ну, блин, клоуніы!!.. вроде как и баба не глупая с виду, а ..такую чушь спороть, это надо что-то очень качественное "нюхнуть" накануне..!!
maestro71
 
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