Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:17
Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:17
..угу, щас, аж кинулся "мониторить и сообщать.."!!!. они мне что, премию выпишут или к пенсии прибавку дадут?!... ну, блин, клоуніы!!.. вроде как и баба не глупая с виду, а ..такую чушь спороть, это надо что-то очень качественное "нюхнуть" накануне..!!
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