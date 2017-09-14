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Скільки паркувальних місць
доступно в Києві - дані КМДА

Скільки паркувальних місць доступно в Києві - дані КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

Скільки паркувальних місць доступно в Києві - дані КМДА

Пропонуємо до обговорення:
У Києві є багато місць, де паркування не заборонено, та працює понад 1000 муніципальних майданчиків для паркування

Дивися повний текст Скільки паркувальних місць доступно в Києві - дані КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

В Киеве много мест где ещё можно вдыхать пока ещё бесплатно.
alexander_khirhyalan
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