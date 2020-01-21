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Sony готує перший в світі смартфон з екраном 4К і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-джерела повідомляють про те, що майбутній флагманський смартфон Sony Xperia отримає унікальний набір технічних характеристик, яким поки не володіє жоден апарат на комерційному ринку.
Дивися повний текст Sony готує перший в світі смартфон з екраном 4К і підтримкою 5G
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:51
С4K экранов автор ты проспал есть 4K экран на sony XZ2 premium
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uskovandrey2604
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