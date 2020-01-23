Про це повідомила Finance.ua прес-cлужба компанії.
Дивися повний текст «Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:52
«Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів
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Дивися повний текст «Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:52
ниабчом
абсолютные цифры это для кого?
даешь налоговую нагрузку в студию!)
и тарифы не в пределах города - кому это надо ?
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