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«Нова Пошта» в 2019 сплатила
рекордні суми податків і зборів

«Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:52

«Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua прес-cлужба компанії.

Дивися повний текст «Нова Пошта» в 2019 сплатила рекордні суми податків і зборів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:52

ниабчом
абсолютные цифры это для кого?
даешь налоговую нагрузку в студию!)
и тарифы не в пределах города - кому это надо ?
PV
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