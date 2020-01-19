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Уряд затвердив бюджет
Пенсійного фонду на 2020 рік

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:13

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Пропонуємо до обговорення:
За словами Гончарука, бюджет Пенсійного фонду у 2020 році складе 172,57 мільярда гривень.

Дивися повний текст Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік.
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