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У Європі газ уже
подешевшав - Коболєв

У Європі газ уже подешевшав - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:58

У Європі газ уже подешевшав - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Після підписання транзитного контракту між Україною та РФ європейські споживачі відчули зниження ціни на газ, найближчим часом це зможуть відчути і в Україні.

Дивися повний текст У Європі газ уже подешевшав - Коболєв.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:58

Какие проблемы снизить цену в Украине?Что значит "ближайшее будущее"?
sena_2008atp
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