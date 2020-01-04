Після підписання транзитного контракту між Україною та РФ європейські споживачі відчули зниження ціни на газ, найближчим часом це зможуть відчути і в Україні.
Дивися повний текст У Європі газ уже подешевшав - Коболєв.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:58
У Європі газ уже подешевшав - Коболєв
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Дивися повний текст У Європі газ уже подешевшав - Коболєв.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:58
Какие проблемы снизить цену в Украине?Что значит "ближайшее будущее"?
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