Передача об'єктів "Укрбуду" в управління "Київміськбуду" відбувається за наміченим графіком. На сьогоднішній день триває процес інвентаризації та підрахунків.
Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33
Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33
гнида микитась бабло вывел и хотел умчать в лондон! садить эту мразоту надо!
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