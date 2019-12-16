RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Будинки Укрбуду: Київміськбуд
розпочав процес інвентаризації

Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33

Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації

Пропонуємо до обговорення:
Передача об'єктів "Укрбуду" в управління "Київміськбуду" відбувається за наміченим графіком. На сьогоднішній день триває процес інвентаризації та підрахунків.

Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93080
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33

гнида микитась бабло вывел и хотел умчать в лондон! садить эту мразоту надо!
kostyanych1984
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:44

Отдайте зарплаты рабочим укб за три месяца гниды!
nemazhor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:17

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Передача об'єктів "Укрбуду" в управління "Київміськбуду" відбувається за наміченим графіком. На сьогоднішній день триває процес інвентаризації та підрахунків.

Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.


Бедняги Покупатели квартир именуемые инвесторами. В ближайшем будущем никаких подвижок не увидят т. к. процесс передачи растянуть на 6 месяцев и денюх на достройку у КГС нет. Это все плюшка для того чтобы толпы обманутых не собирались у офиса Зеленского (хотя должны собираться у Кличко)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:18

  nemazhor написав:Отдайте зарплаты рабочим укб за три месяца гниды!

А почему только рабочим,там и итр взули
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:27

Какой там Укрбуд, они свои объекты не могут достроить, вон люди уже кипишуют.
http://forum.domik.ua/ul-kibalchicha-2- ... 4-600.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21267
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експрезидента "Укрбуду" зняли з рейсу в Лондон
R2 » Пон 20 січ, 2020 13:18
4 418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 15:45
blueiceua
В "Київміськбуді" розповіли, чи є ЖК "Укрбуду" прибутковими
R2 » Пон 16 гру, 2019 20:16
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 20:27
proftpd66
Стало відомо, за чиї кошти "Київміськбуд" добудує...
R2 » Пон 16 гру, 2019 15:27
2 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:00
dan15

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16921)
24.01.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.