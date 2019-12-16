Передача об'єктів "Укрбуду" в управління "Київміськбуду" відбувається за наміченим графіком. На сьогоднішній день триває процес інвентаризації та підрахунків.
Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33
Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинки Укрбуду: Київміськбуд розпочав процес інвентаризації.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33
гнида микитась бабло вывел и хотел умчать в лондон! садить эту мразоту надо!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:17
Бедняги Покупатели квартир именуемые инвесторами. В ближайшем будущем никаких подвижок не увидят т. к. процесс передачи растянуть на 6 месяцев и денюх на достройку у КГС нет. Это все плюшка для того чтобы толпы обманутых не собирались у офиса Зеленского (хотя должны собираться у Кличко)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:18
А почему только рабочим,там и итр взули
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:27
Какой там Укрбуд, они свои объекты не могут достроить, вон люди уже кипишуют.
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