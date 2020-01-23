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Банки констатують зростання
попиту на кредити населенню...

Банки констатують зростання попиту на кредити населенню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:41

Банки констатують зростання попиту на кредити населенню...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці НБУ.

Дивися повний текст Банки констатують зростання попиту на кредити населенню та бізнесу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:42

Данная инфа взята на официальном сайте НБУ, вот здесь, и НБУ рисует это как финансовая стабильность, но это не так.
Микрофинансовые организации закредитовали всех и вся и выжгли нишу кредитования до тла. Чтобы найти нормального клиента, банку нужно перелопатить сотни клиентов.
Поэтому спрос будет расти не из за того, что граждане начнут больше брать кредиты, а из за того, что банки не будут давать всем кредиты, а лишь единицам.
KULANDALE
 
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