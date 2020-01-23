Про це йдеться на сторінці НБУ.
Дивися повний текст Банки констатують зростання попиту на кредити населенню та бізнесу (інфографіка).
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:41
Банки констатують зростання попиту на кредити населенню...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки констатують зростання попиту на кредити населенню та бізнесу (інфографіка).
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:42
Данная инфа взята на официальном сайте НБУ,
Микрофинансовые организации закредитовали всех и вся и выжгли нишу кредитования до тла. Чтобы найти нормального клиента, банку нужно перелопатить сотни клиентов.
Поэтому спрос будет расти не из за того, что граждане начнут больше брать кредиты, а из за того, что банки не будут давать всем кредиты, а лишь единицам.
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