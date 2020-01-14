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Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48
Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (48,598 млн і 35,322 млн гривень відповідно).
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48
Доллар растет и будут на уровне 25 грн, по крайней мере к весне
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