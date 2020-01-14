RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (48,598 млн і 35,322 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93074
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48

Доллар растет и будут на уровне 25 грн, по крайней мере к весне
KULANDALE
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс
R2 » Чет 23 січ, 2020 11:32
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 12:29
KULANDALE
Курс долару та кредити: український бізнес висловив...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 15:17
1 292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 15:17
Linx
Міжбанк: курс може просісти
R2 » Вів 14 січ, 2020 13:01
1 375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 14:15
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17090)
24.01.2020 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.