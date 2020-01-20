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"М'яко кажучи, не найвищі" - Гончарук про зарплати в Кабміні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Він повідомив про те, що зараз Кабмін готує загальну концепцію для того, щоб показати, які зарплати в органах виконавчої влади.
Дивися повний текст \"М'яко кажучи, не найвищі\" - Гончарук про зарплати в Кабміні
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:52
К чему сравнения? не тем занимаетесь, пан Гончарук
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