Він повідомив про те, що зараз Кабмін готує загальну концепцію для того, щоб показати, які зарплати в органах виконавчої влади.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:52
"М'яко кажучи, не найвищі" - Гончарук про зарплати в Кабміні
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Дивися повний текст \"М'яко кажучи, не найвищі\" - Гончарук про зарплати в Кабміні.
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