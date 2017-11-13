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Марія Золотарьова: невинний платник податків. Чи можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект № 1210 викликав широкий резонанс в середовищі бухгалтерів, податкових консультантів, юристів і всіх платників податків.
Дивися повний текст Марія Золотарьова: невинний платник податків. Чи можна уникнути відповідальності?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16
Это украинское може! Когда оно кончится?
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tofickk
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