Теплокомуненерго мають можливість робити знижку на тепло для населення відповідно до низької ціни на газ.
Дивися повний текст Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:43
Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:43
Какие скидки?Газ на закупке в Европе дешевеет.Не нужно это преподносить,как акт щедрости от кабмина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:59
еше добавили траспортировку 1 грн и точно "подешевело" до 8 грн за куб.....
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