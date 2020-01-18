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Прем'єр заявляє, що знижки
на тепло - не разова акція

Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:43

Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція

Пропонуємо до обговорення:
Теплокомуненерго мають можливість робити знижку на тепло для населення відповідно до низької ціни на газ.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:43

Какие скидки?Газ на закупке в Европе дешевеет.Не нужно это преподносить,как акт щедрости от кабмина.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:59

еше добавили траспортировку 1 грн и точно "подешевело" до 8 грн за куб.....
stanislav_ysm
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