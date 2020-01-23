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Дешеві кредити замість міграції:
уряд схвалив старт програми

Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:10

Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив старт програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого 2020 року.

Дивися повний текст Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:10

вектор думки корисний, але я взагалі не розумію цю економіку - розміщувати облігації під 10% і роздавати гроші під 5%... за чий рахунок бенкет!?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:49

  ruslan42212 написав:вектор думки корисний, але я взагалі не розумію цю економіку - розміщувати облігації під 10% і роздавати гроші під 5%... за чий рахунок бенкет!?

але не забувайте про % податків та розміри штрафів, які певно розраховують віджимати від новоствореного бізнесу... в мінусах певно не будуть
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Tamagoch
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