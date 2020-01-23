Кабмін схвалив старт програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого 2020 року.
Дивися повний текст Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:10
Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми
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Дивися повний текст Дешеві кредити замість міграції: уряд схвалив старт програми.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:10
вектор думки корисний, але я взагалі не розумію цю економіку - розміщувати облігації під 10% і роздавати гроші під 5%... за чий рахунок бенкет!?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:49
але не забувайте про % податків та розміри штрафів, які певно розраховують віджимати від новоствореного бізнесу... в мінусах певно не будуть
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:34
За рахунок кого та чого такі відсотки ? Банки не можуть видавати кредити в збиток, якщо держбюджет буде покривати різницю, то за рахунок яких видатків ?
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:53
Ну вон почитайте, зеленый тариф "частично выплачивают" уже с сентября. Так и тут будет, кредиты вроде есть... но только для своих. а так - денег нет
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:30
Даже если деньги и будут - люди (особенно квалифицированные специалисты) в большинстве своем едут за границу не потому, что им не хватает денег открыть собственный бизнес в Киеве, Днепре или Житомире
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