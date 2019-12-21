Нове SMS-шахрайство - аферисти виманюють у українців сотні тисяч гривень. Відправляють жертві повідомлення і завдяки йому отримують доступ до банківських рахунків.
Дивися повний текст Шахраї видають себе за працівників великих банків.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:18
Шахраї видають себе за працівників великих банків
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Дивися повний текст Шахраї видають себе за працівників великих банків.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:18
Кто редактор новостной колонки на этом сайте? За что он получает зарплату?
Лучше бы грузчиком пошел - больше пользы было бы
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