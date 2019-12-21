RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахраї видають себе за
працівників великих банків

Шахраї видають себе за працівників великих банків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:18

Шахраї видають себе за працівників великих банків

Пропонуємо до обговорення:
Нове SMS-шахрайство - аферисти виманюють у українців сотні тисяч гривень. Відправляють жертві повідомлення і завдяки йому отримують доступ до банківських рахунків.

Дивися повний текст Шахраї видають себе за працівників великих банків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93077
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:18

Кто редактор новостной колонки на этом сайте? За что он получает зарплату?
Лучше бы грузчиком пошел - больше пользы было бы
papazina
 
Повідомлень: 675
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У браузері Opera видають кредити під 438% річних
R2 » Сер 22 січ, 2020 19:45
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 19:46
logbog74
Графік роботи банків на новорічні свята...
R2 » Чет 02 січ, 2020 16:26
3 621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 10:10
greenozon
У Німеччині чекають на працівників з країн, які не...
R2 » Суб 21 гру, 2019 19:24
9 766
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 16:45
sopkotomhu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.