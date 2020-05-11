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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 кві, 2020 07:23
Re: Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?
Теперь там будет довольно все по другому после коронакризиса.
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:08
Муж когда был, то окло 550$ ему на месяц шло, ну он жил в неплохой квартире.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:13
Если приедете в Польшу, то советую стартовый пакет от Orange. А если будете на западном вокзале (Dworzec Zachodni) в Варшаве, то можете зарегистрировать стартовый пакет от Orange бесплатно, на котором будет 5 злотых и 6 ГБ на 14 дней.
С этим тарифом (Оrange Free na Karte) за 30 злотых в месяц будет 30 ГБ по Польше (3,2 ГБ в ЕС с доплатой 1,89 / ГБ), безлимитные звонки, СМС и ММС – подключается кодом * 101 * 2 * 31 #.
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