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Україна і Польща почали
віртуальний реверс газу

Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01

Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

Пропонуємо до обговорення:
Між Україною і Польщі заробив віртуальний реверс газу. Про це в п'ятницю, 24 січня.

Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01

Вы всё врёте! Любители русского мира тут уже 5 лет пишут, что Украина занимается виртуальным реверсом. Не рушите их пропаганду, изверги!
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01

“Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)”, – пояснил Макогон.

и главное,что мы можем гордо обходиться без российского газа.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05

Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

  Tabak написав:и главное,что мы можем гордо обходиться без российского газа.

Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14

  lapay написав:Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..

Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.
А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21

Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

  valme написав:Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.

Крім Польщі є і інші напрямки. Реальний реверс вже був випробуваний, минулого року. В нас не з газом проблеми, а з сусідом, ну і зі своїми ... трьохколорними кизяками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:40

Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

  lapay написав:В нас не з газом проблеми, а з сусідом, ну і зі своїми ... трьохколорними кизяками.

У нас проблема не с ними, а такими как вы. Да уже задрали во всём рашку винить. На себя посмотрите, сами из кизяков давно ли вылезли?
Попаданец
 
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