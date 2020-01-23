Між Україною і Польщі заробив віртуальний реверс газу. Про це в п'ятницю, 24 січня.
Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01
Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01
Вы всё врёте! Любители русского мира тут уже 5 лет пишут, что Украина занимается виртуальным реверсом. Не рушите их пропаганду, изверги!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01
“Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)”, – пояснил Макогон.
и главное,что мы можем гордо обходиться без российского газа.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05
Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14
Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.
А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21
Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Крім Польщі є і інші напрямки. Реальний реверс вже був випробуваний, минулого року. В нас не з газом проблеми, а з сусідом, ну і зі своїми ... трьохколорними кизяками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:40
Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
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