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Україна і Польща почали
віртуальний реверс газу

Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01

Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

Пропонуємо до обговорення:
Між Україною і Польщі заробив віртуальний реверс газу. Про це в п'ятницю, 24 січня.

Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01

Вы всё врёте! Любители русского мира тут уже 5 лет пишут, что Украина занимается виртуальным реверсом. Не рушите их пропаганду, изверги!
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05

Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

  Tabak написав:и главное,что мы можем гордо обходиться без российского газа.

Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14

  lapay написав:Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..

Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.
А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21

Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу

  valme написав:Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.

Крім Польщі є і інші напрямки. Реальний реверс вже був випробуваний, минулого року. В нас не з газом проблеми, а з сусідом, ну і зі своїми ... трьохколорними кизяками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:20

И ни слова о цене... Кто-то хочет обсудить цену "разжиженного" на польском терминале газа, который привезли в жидкой фазе через Атлантический океан из Америки и цену российского газа "из трубы" ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:37

  valme написав:А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!

Где их взять эти кизяки? Поголовье уничтожено.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:11

  p_a_l написав:
  valme написав:А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!

Где их взять эти кизяки? Поголовье уничтожено.

Можно из Польши завезти. Или других мест что ли нет? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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