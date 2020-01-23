Між Україною і Польщі заробив віртуальний реверс газу. Про це в п'ятницю, 24 січня.
Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01
Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Польща почали віртуальний реверс газу.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:01
Вы всё врёте! Любители русского мира тут уже 5 лет пишут, что Украина занимается виртуальным реверсом. Не рушите их пропаганду, изверги!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05
Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Можемо. Якщо не буде тиску в трубі, то і реверс, з віртуального, стане реальним. А качати, одночасно, в протилежних напрямках, по одній трубі, технологи ще не навчились..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14
Можем, да только реальный реверс из Польши возможен только порядка 2 млрд куб. м. в год. А так да, можем и без российского газа.
А если на кизяки перейдем, то даже и без Польского газа сможем!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21
Re: Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
Крім Польщі є і інші напрямки. Реальний реверс вже був випробуваний, минулого року. В нас не з газом проблеми, а з сусідом, ну і зі своїми ... трьохколорними кизяками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:20
И ни слова о цене... Кто-то хочет обсудить цену "разжиженного" на польском терминале газа, который привезли в жидкой фазе через Атлантический океан из Америки и цену российского газа "из трубы" ?
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:37
Где их взять эти кизяки? Поголовье уничтожено.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:11
Можно из Польши завезти. Или других мест что ли нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:49
Раньше 2 л чайник на газу закипал быстрее чем 2 литровый электрический (2 kWt) сейчас на газу в 2 раза дольше чем электрический толи теплоемкость газа у этого польского газа снижена толи поляки нам его разбавляют?
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:15
Технически реверс организовать можно
Но, если я правильно понимаю, до сих пор не нашлось тех, кто был бы готов продавать Украине газ в необходимых объемах и по цене, которая бы устроила покупателя
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