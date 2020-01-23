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Україна і Польща почали віртуальний реверс газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:48
PasserBy написав:
Технически реверс организовать можно
Но, если я правильно понимаю, до сих пор не нашлось тех, кто был бы готов продавать Украине газ в необходимых объемах и по цене, которая бы устроила покупателя
Ми вже п'ять років купуємо - продавців десятки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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