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Кличко спростував інформацію про зрив термінів запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком і жодних збоїв у будівництві немає.
Дивися повний текст Кличко спростував інформацію про зрив термінів запуску метро на Виноградар
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05
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