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Кличко спростував інформацію
про зрив термінів запуску...

Кличко спростував інформацію про зрив термінів запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05

Кличко спростував інформацію про зрив термінів запуску...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком і жодних збоїв у будівництві немає.

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R2
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За ходом строительства в живую можно следить тут: https://www.youtube.com/watch?v=Hrip728 ... QYMmp11h5C
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком і жодних збоїв у будівництві немає.

Дивися повний текст Кличко спростував інформацію про зрив термінів запуску метро на Виноградар.

Так счета Киевметростроя уже разморозили и стройкой руководит политолог и одновременно сынишка Салия?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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