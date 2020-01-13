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У Мінекономіки пояснили обвал промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Падіння обсягів промисловості України в 2019 році було обумовлено декількома факторами.
Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили обвал промисловості
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:19
А почему не упомянули главную причину синдром "танцора".
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