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Зріс на $1 тисячу: експерти
уточнили ВВП на душу...

Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:10

Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами дистанційної оцінки, чисельність населення України склала 37 мільйонів осіб.

Дивися повний текст Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу населення, з огляду на останній \"перепис\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:10

Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:40

  LutsMan написав:Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(


Т.е. к тем 37 млн, которые насчитал Дубилет, вы хотите добавить 10 или даже больше? А если добавить ещё население Крыма и Донбасса, то вообще можно насчитать, что в 2013 году было 50+ миллионов? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:56

шикарно. А если сделать "перепись" по которой будет 20млн, то ВВП подскочет еще.
Это просто офигительный метод улучшить макроэкономические показатели.
arheops
 
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