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Зріс на $1 тисячу: експерти
уточнили ВВП на душу...

Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:10

Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами дистанційної оцінки, чисельність населення України склала 37 мільйонів осіб.

Дивися повний текст Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу населення, з огляду на останній \"перепис\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:10

Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:40

  LutsMan написав:Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(


Т.е. к тем 37 млн, которые насчитал Дубилет, вы хотите добавить 10 или даже больше? А если добавить ещё население Крыма и Донбасса, то вообще можно насчитать, что в 2013 году было 50+ миллионов? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:56

шикарно. А если сделать "перепись" по которой будет 20млн, то ВВП подскочет еще.
Это просто офигительный метод улучшить макроэкономические показатели.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:56

  LutsMan написав:Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(


Включила доця двухсимочный терминал. И посчитало и папку заробитчанина и саму дочю.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:55

  LutsMan написав:Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны...


Если бы все сим карты при продаже регистрировались на паспорт, как делается во всех цивилизованных странах, тогда да, а в украинских условиях это очень спорная методика. Например, у меня лично три телефонных номера - все рабочие, одному более 10 лет к нему привязаны банки, страховые, авто и т.д., второму номеру лет восемь - через него идут все бизнес контакты, есть еще третий - личный, только для членов семьи и нескольких самых близких друзей. Из трех номеров один зарегистрирован на паспорт,два других анонимные...теперь вопрос меня посчитали как одного человека или как троих :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:19

  LutsMan написав:Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны, т.е. можно смело добавить минимум 10 млн. человек "заробітчан".
PS: воистину, есть наука, а есть статистика - кто как хочет, так цифрами и крутит. Одни плачут, что нас стало меньше на 10-15 млн, другие радуются, что ВВП на душу населения вырос, если делить на меньшее кол-во народа. Цирк, блин... грустно всё это. :(

То, что сделал Дубилет, отношения к статистике не имеет. Статистическая наука как раз отрекается от такой "переписи" руками и ногами.

Строго говоря, это была не перепись, а очень приближенная оценка количества населения Украины. И разница между этим и настоящей переписью -- небо и земля.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:22

  antikkristall написав:Из трех номеров один зарегистрирован на паспорт,два других анонимные...теперь вопрос меня посчитали как одного человека или как троих :?:

Ответ Дубилета: "Мы собрали фокус-группу, посчитали их количество рабочих сим-карт на 1 члена фокус-группы, узнали общее кол-во сим-карт и разделили это число на кол-во сим-карт на 1 члена фокус группы.". Бинго!
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Jorj
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