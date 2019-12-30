Зріс на $1 тисячу: експерти уточнили ВВП на душу...

Додано: Суб 25 січ, 2020 18:55

LutsMan написав: Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны... Дубилет написал черным по белому - это перепись ПОСТОЯННО проживающего на данной территории населения. Основано было на регистрациях мобильных телефонов более ОДНОГО месяца. Он четко сказал, что эта цифра НЕ УЧИТЫВАЕТ украинцев, которые не были последний месяц на территории страны...

Если бы все сим карты при продаже регистрировались на паспорт, как делается во всех цивилизованных странах, тогда да, а в украинских условиях это очень спорная методика. Например, у меня лично три телефонных номера - все рабочие, одному более 10 лет к нему привязаны банки, страховые, авто и т.д., второму номеру лет восемь - через него идут все бизнес контакты, есть еще третий - личный, только для членов семьи и нескольких самых близких друзей. Из трех номеров один зарегистрирован на паспорт,два других анонимные...теперь вопрос меня посчитали как одного человека или как троих