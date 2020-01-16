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У Кабміні обіцяють компенсації за затримку державних виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 00:08
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ініціює введення компенсацій громадянам за затримку державних виплат.
Дивися повний текст У Кабміні обіцяють компенсації за затримку державних виплат
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Додано: Суб 25 січ, 2020 00:09
Ми разом це зробили! Правда зелібобіки?!?!!!
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