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У Кабміні обіцяють компенсації
за затримку державних виплат

У Кабміні обіцяють компенсації за затримку державних виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:08

У Кабміні обіцяють компенсації за затримку державних виплат

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ініціює введення компенсацій громадянам за затримку державних виплат.

Дивися повний текст У Кабміні обіцяють компенсації за затримку державних виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:09

Ми разом це зробили! Правда зелібобіки?!?!!!
knoppixx
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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