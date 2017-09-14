Станом на 1 січня 2020 майже 260 тисяч українців отримують пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію понад 10 000 грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19
Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію понад 10 000 грн.
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19
Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:27
Re: Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
Осталось лишь найти больше триллиона грн каждый год на эти пенсии
Зараз переглядають цей форум: k_a_murashev, swan forever і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|